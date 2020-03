Colaboradores do Hospital Universitário de Lagarto (HUL-UFS/Ebserh) foram contemplados na noite do último domingo, 29, com a entrega de pizzas por iniciativa de um aplicativo de delivery que atua em Lagarto. O aplicativo articulou e envolveu na ação empreendedores parceiros no município, que abraçaram e se organizaram em torno da ideia. A empresa entrou em contato com a unidade hospitalar, que por sua vez organizou o espaço do refeitório para a distribuição dos alimentos.

“É um olhar para o próximo, é perceber que as pessoas que estão aí nesse enfrentamento diário estão fazendo um trabalho que merece o nosso reconhecimento aqui fora”, destacou um dos representantes do aplicativo Quero Delivery. “O sentimento nosso é de apoio mesmo, de agradecimento e a gente quer que isso se multiplique no coração de outras pessoas, de outros empreendedores, e assim a gente comece a ampliar esse pensamento”, disse.

“Foi gratificante poder mediar a ação junto aos nossos colaboradores através da equipe do Refeitório do hospital, que participou da organização e distribuição dos alimentos”, observou Camila Dantas, da unidade de Nutrição Clínica do HUL. “O apoio da comunidade é muito importante neste momento, valorizando os profissionais e fortalecendo neles o sentimento de que não estão sozinhos no enfrentamento ao COVID-19”, comentou.