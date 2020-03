O ex-vendedor de geladinho, garrafinhas, salgados e doces, conhecido em Lagarto como Picoreto, está precisando de ajuda financeira devido a um problema de saúde que vem se intensificando.

Segundo seu filho Matheus Pereira, Picoreto, que atualmente mora no Bairro Ademar de Carvalho, na rua 13, conhecida como rua do Posto do Campo da Vila, nº 23, sofre com problemas de hipertensão, diabetes e colesterol. Além disso, ele está perdendo a visão aos poucos e, justamente por esses motivos, deixou de trabalhar como ambulante.

“Ele suplicou para a gente que não estava aguentando mais trabalhar. Graças a Deus conseguimos arrecadar muitos alimentos e a nossa necessidade, atualmente, é que ele está com um exame de vista para ser realizado urgentemente e não conseguimos marcar pelo SUS porque a marcação de exames está suspensa devido a essa pandemia que estamos passando”.

Matheus explica ainda que a família está enfrentando dificuldade para marcar o exame até mesmo em centros oftalmológicos particulares.

A outra situação relatada pelo filho do ex-ambulante diz respeito a casa, que, segundo ele, está em condições precárias e precisando de reforma. “Qualquer um que chegar e olhar, com certeza vai dizer que não há condição de uma pessoa morar lá. Principalmente, uma pessoa que está doente como meu pai. E como sabemos, o ambiente em que moramos também influencia em nossa saúde”, afirma.

Confira abaixo o vídeo em que Picoreto pede ajuda para a população lagartense:

Os interessados podem contribuir com qualquer quantia para a conta que está no nome de Matheus Pereira da Rocha: 00049700-1, agência: 0645, operação: 013, Caixa Econômica Federal.