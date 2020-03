A Secretaria de Estado da Saúde (SES) confirmou, na manhã desta terça-feira, 31, mais um caso do novo coronavírus (Covid-19) em Sergipe. Com isso, sobem para 19 o número de casos confirmados no estado.

Segundo a SES, o novo caso é de uma mulher de 38 anos, residente de Aracaju, que chegou de viagem do estado de São Paulo e que está em isolamento domiciliar. Seu quadro é considerado estável.

Com isso, sobem para 16 o número de casos confirmados em Aracaju, sendo outros dois em Propriá e um em Nossa Senhora da Glória. Vale lembrar que na noite de ontem a SES havia confirmado outros dois casos de coronavírus em Sergipe, elevando para dois os casos de transmissão comunitária, que ocorre quando não é mais possível saber a origem da infecção por ter se alastrado aleatoriamente.