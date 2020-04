Por meio de um comunicado, o Grupo de Oração Vida Nova anunciou o cancelamento da encenação da Paixão de Cristo. O evento estava previsto para ocorrer no próximo dia 10 de abril, na praça do Santuário Mariano Diocesano de Nossa Senhora da Piedade.

De acordo com o grupo organizador do evento, o cancelamento decorre da “atual situação que estamos vivendo no nosso país e no nosso Estado, em decorrência do Covid-19 (Coronavírus)”.

O Grupo de Oração Vida Nova ainda informou que a medida foi tomada pensando no bem estar e na saúde de todos “e preando pela unidade de nossa Diocese e a nossa Paróquia, orientados pelo Decreto do Governo do Estado”.