Os contribuintes lagartenses ganharam um novo prazo para efetuarem o pagamento do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) 2020. É que devido a pandemia do novo coronavírus, a Prefeitura Municipal de Lagarto decidiu conceder 20% de desconto aos cidadãos que pagarem o mencionado imposto em cota única até o dia 29 de maio.

De acordo com Raílson Souza, diretor de tributos da Secretaria Municipal de Finanças, a medida visa incentivar os cidadãos a contribuirem com o fortalecimento dos cofres públicos num momento em que a gestão move esforços para manter os serviços essenciais e conter a propagação do Covid-19.

Além disso, ele informou que até o dia 29 de maio também estará suspensa a aplicação de juros e multas sobre o IPTU deste ano. “Sendo assim, quem pagou a primeira parcela, mas por algum motivo perdeu o prazo para pagar as demais estará isento de juros e multas pelos próximos 60 dias”, esclareceu.

Raílson também explicou que visando evitar aglomerações, os idosos que em 2019 foram isentos de pagar o imposto foram automaticamente isentados em 2020. “Fizemos isso com base no banco de dados do ano passado e a prefeita tomou esta medida justamente para evitar a aglomeração de idosos nos meses de abril, maio e junho. Com isso, quase duas mil pessoas foram beneficiadas”, destacou o diretor.

Ainda na entrevista que concedeu ao Portal Lagartense, Raílson lembrou que alguns serviços, como o cadastro de novas empresas, também foram suspensos. Uma vez que alguns servidores estão trabalhando em home office. “Mas caso alguém queira realizar algum serviço em caráter de urgência deve nos acionar pelo (79) 3631-9607 ou nos enviar uma solicitação pelo e-mail: sefin@lagarto.se.gov.br”, finalizou.