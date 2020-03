Apesar de o foco da maioria dos veículos de comunicação estarem em divulgar a confirmação ou descarte de mais casos do novo coronavírus (Covid-19), ou até mesmo o aumento ou redução de óbitos, também é importante destacar as pessoas que conseguem superar a doença.

Em Sergipe, cinco pacientes que foram infectados pela Covid-19 entraram para a lista de curados. Entre eles, a moradora de Propriá, de 44 anos, que foi o primeiro caso diagnosticado no interior do estado.

Segundo a Secretaria Estadual de Saúde (SES), ela já recebeu alta médica e não apresenta mais qualquer sintoma, após passar por avaliação dos médicos, além dos 14 dias em isolamento.

Já a Secretaria Municipal da Saúde de Aracaju, confirmou que outras quatro pessoas que contraíram a doença também receberam alta. Entre esses casos estão o de uma mulher de 36 anos que veio da Espanha e o de outra de 31 anos que veio de Nova Iorque e, ao chegar no Brasil, visitou Itacaré, na Bahia.

Os outros dois casos são de pessoas do sexo masculino, sendo um homem de 60 anos que veio de Brasília e outro com 34 anos que veio de São Paulo. De acordo com a SMS, as quatro pessoas não apresentam mais sintomas e estão liberadas do isolamento domiciliar.

Segundo dados dos Centros de Ciência e Engenharia de Sistemas da Johns Hopkins Whiting School of Engineering, 145.696 pessoas haviam sido curadas da Covid-19, em todo o mundo, até o último domingo, 29.