Na manhã da última terça-feira, 31, a prefeita de Riachão do Dantas, Simone Andrade (PCdoB) esteve reunida com secretários municipais e representantes locais das polícias Civil e Militar, para traçar o planejamento de ação no combate ao Covid-19, visando coordenar as ações, fiscalizar o isolamento, o fechamento dos comércios e prestar apoio a autoridade de saúde local no que for necessário.

Na oportunidade, o delegado Clever Farias ressaltou que estão sob atenção as pessoas naturais de Riachão do Dantas que moravam em São Paulo e regiões próximas e que, devido ao desemprego causado pela pandemia, estão retornando para os municípios de origem.

“Estamos acompanhando de perto e ficou alinhado que essas pessoas serão notificadas formalmente no que diz respeito ao isolamento. Caso seja descumprido, entraremos com a formalização do procedimento criminal de infração a medida sanitária preventiva”, destacou o delegado.

Segundo o art. 268 do Código Penal, o cidadão que infringir determinação do poder público, destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa poderá sofrer pena de detenção, de um mês a um ano, e multa.