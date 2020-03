Na tarde desta terça-feira, 31, a prefeita de Lagarto, Hilda Ribeiro, realizou reunião com todos os seus secretários através de videoconferência. A prefeita tratou de novas medidas de combate ao coronavírus, além de outras determinações.

Por causa da quarentena imposta pelo covid-19 e sempre buscando otimizar as atividades da Prefeitura, Hilda decidiu reunir todos os seus secretários através de videoconferência. “Todas as secretarias devem estar empenhadas em trabalhar contra esta pandemia. E os nossos serviços básicos não podem parar”, afirmou Hilda Ribeiro.

A prefeita anunciou a distribuição de cestas básicas nos próximos dias para as pessoas mais carentes, bem como foi discutida a entrega dos peixes na Semana Santa. Outro ponto debatido foi o cadastro dos vendedores ambulantes que estão sendo inscritos no Programa “Renda Cidadã” para que recebam um auxílio no período da crise do coronavírus. Cerca de 50 vendedores ambulantes já receberam a primeira parcela e até a próxima semana, outros 250 serão cadastrados e receberão o benefício no mês de abril.

Hilda destacou ainda a reforma do Posto de Saúde Maroto. Ele funcionará com horário estendido para atender exclusivamente pessoas com suspeita de coronavírus. A contratação de 12 novos médicos para o Município também foi tema da videoconferência, eles já começam a atender os munícipes nos próximos dias. A prefeita falou também sobre o atendimento psicológico que teve início nesta terça-feira.

Houve também um debate sobre o funcionamento do comércio local e o reforço na fiscalização para que tudo seja feito de acordo com os quatro decretos municipais vigentes. As feiras livres serão realizadas na quinta, sexta, sábado e domingo serão analisadas as feiras da próxima semana.

“A Prefeitura não está parada. Neste momento, estamos todos atentos a esta crise. Não é fácil, mas vamos vencer. Reforço o empenho de todos os secretários e peço à população que permaneçam em suas casas e continuem em distanciamento social”, pediu Hilda Ribeiro.