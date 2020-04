Os efeitos da pandemia do novo coronavírus no Brasil chegou às dependências da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Lagarto. Tanto é que, na última segunda-feira, 30, a direção da instituição deu férias coletivas a todos os seus funcionários.

A informação foi passada ao Portal Lagartense pelo presidente da instituição, Armando Fontes. Na oportunidade, ele explicou que a medida foi tomada devido a situação financeira da Apae, que se agravou com a paralisação das atividades econômicas país afora, devido a pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

“Devido a necessidade do isolamento, nós demos férias aos nossos alunos, mas as despesas da Apae continuam. Nós conseguimos pagar o salário de março, mas como sobrevivemos de ajuda e não temos dinheiro para pagar os salários de abril, decidimos dar 20 dias de férias coletivas aos funcionários, para ver se daqui pra lá as coisas melhoram”, justificou Armando.

O presidente da Apae ainda explicou que a instituição possui uma despesa mensal de R$ 21 mil e que a associação está com as contas praticamente zeradas. Além disso, Armando frisou que há também uma preocupação social entre os dirigentes da associação. “Nós estamos muito preocupado com as nossas crianças que não sabem o que está acontecendo e só sentem falta da Apae.

Já ouvi alguns pais dizerem que quando dá o horário da Kombi passar para levar seu filho, eles ficam loucos para ir a Apae. Então a gente fica muito sentido com esta situação. Por isso, mesmo diante das dificuldades, nós não iremos jogar a toalha. Nós vamos correr atrás de ajuda pelo bem das nossas crianças”, acrescentou.

Diante disso, por meio das redes sociais, a Apae Lagarto lançou uma campanha solicitando doações em dinheiro para manter a instituição que – de acordo com a postagem – “também está vivenciando esse momento tão crítico e delicado relacionado a saúde e economia nacional. […] Com as contas praticamente zeradas, nós não estamos tendo condições de pagar as despesas básicas de funcionamento”.

Os interessados em ajudar podem se tornar um sócio doador ou realizar um depósito bancário de qualquer valor em contas da associação no Banese ou no Banco do Brasil. “Eu sei que está difícil para todo mundo, mas se cada um ajudar com um pouco, nós venceremos isso”, observou Armando Fontes.