Devido a mudança brusca no modo de vida em decorrência do isolamento social recomendado para conter a propagação do novo coronavírus (Covid-19), a Prefeitura de Lagarto anunciou a instituição do Plantão Psicológico.

Com ele, durante este período de pandemia, os psicólogos da Secretaria Municipal de Saúde darão apoio psicológico para todos os lagartenses e profissionais de saúde que atuam na linha de frente do combate ao Covid-19. O apoio será dado através da Escuta, por meio de linha telefônica.

E como o isolamento tem causado medo e preocupação, a Prefeitura de Lagarto informou que a Escuta de Apoio terá a duração mínima de 20 minutos. A ideia é oferecer um apoio emergencial ao máximo de cidadãos entre às 07h e às 16h. No entanto, vale ressaltar que o apoio não se trata de um acompanhamento psicoterapêutico, ou seja, que terá continuidade.

Sendo assim, os interessados em solicitar o apoio poderão ligar para a Secretaria Municipal de Saúde de Lagarto ((79) 3631-1869), para a Coordenadora de Saúde Mental, Tatiane Rocha ((79) 99967-7665), ou telefonar ou enviar um WhatsApp para agendamento para a Bárbara, por meio do (79) 99894-0918.