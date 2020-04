Na última segunda-feira, 30, ocorreu um início de incêndio no arquivo do Cartório da 22º Zonal Eleitoral, com sede em Simão Dias. No entanto, o fogo foi debelado pelo Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe momentos depois.

De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (TRE/SE), no momento do incêndio havia apenas um servidor acompanhado unicamente por uma equipe terceirizada de limpeza.

“Nada ocorreu com nenhum dos dois, tendo sido verificadas somente perdas materiais em nível a ser ainda aquilatado”, informou o TRE/SE. O órgão ainda informou que a sala de arquivo permanece lacrada, para que o Corpo de Bombeiros analise as causas do acidente.

“A administração do TRE está envidando as providências necessárias para que, até o fim desta semana, todas as atividades internas (posto que o atendimento presencial de eleitores se encontra suspenso em todo o Estado por conta da pandemia do coronavírus) possam voltar a ser realizadas em sua inteireza no Cartório da 22ª Zona Eleitoral”, comunicou a Corte Eleitoral Sergipana.