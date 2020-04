A iniciativa de moradores do município de Lagarto colaborou com o serviço de doação de sangue no Centro de Hemoterapia de Sergipe (Hemose) nesta terça-feira, 31. O casal Manassés Santana Martins e Maiara de Carvalho Correia Martins ressaltaram a satisfação do momento. “Estamos aqui apenas com o desejo de doar e ajudar a salvar vidas”, destacaram.

O gesto do casal foi acompanhado por outros voluntários que doaram sangue pela primeira vez, a exemplo do eletricista Jaelson Freire Oliveira e o cabelereiro Cleverton dos Santos. “O que me fez refletir e vir hoje com o pessoal foi meu irmão Tonny que já é doador”, contou Oliveira. “Todos precisamos de uma pessoa para dá esse balanço na cabeça e falar que a doação é importante e necessária”, completou Cleverton.

“Estamos satisfeitos em recebê-los. Essa iniciativa dos voluntários de Lagarto chega em um momento vital que trabalhamos para restabelecer os estoques de todos os grupos sanguíneos, O, A, B e Ab positivo e negativo nesse período de baixa nas doações por conta do enfrentamento a pandemia do coronavírus”, salientou a gerente de Ações Estratégicas do Hemose, Rozeli Dantas ao frisar. “É importante que as instituições e grupos fidelizados realizem esse chamamento para organizarmos as doações de forma tranquila e seguira para todos”, comunicou a assistente social.

Para doar sangue, basta estar em boas condições de saúde, ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 50 kg e apresentar documento oficial com foto, válido em todo território nacional. No dia anterior a doação de sangue é preciso dormir pelo menos 6 horas, e não ingerir bebidas alcoólicas nas 12 horas que antecede o procedimento.

Agendamento