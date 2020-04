A Prefeitura de Simão Dias, através da Secretaria da Finanças, determinou a prorrogação do prazo para pagamento do IPTU em cota única com desconto de 20% para o dia 30 de junho de 2020.

A medida foi tomada por meio do Decreto Nº 2.810/2020, de 31 de março de 2020, publicado no Diário Oficial, Edição nº: 1514, da última terça-feira, 31.