Com certeza um dos assuntos mais discutidos, lidos e escutado por você tem a ver com a pandemia que paralisou boa parte do mundo, além de causar milhares de mortes e contaminações.

E tudo isso acabou mudando a rotina de uma imensa quantidade de pessoas que passaram a lavar mais as mãos com maior frequência, sem contar que o álcool em gel nunca foi tão importante e procurado como agora.

E durante as discussões a respeito desse assunto, você também deve ter escutado ou lido termos como “coronavírus” “Covid-19″ ou Sars-Cov-2” que te deixaram um pouco confuso(a). Por isso, o Portal Lagartense vai buscar nesta matéria esclarecer, afinal, a diferença dessas nomenclaturas.

Para começar, é importante entender que o termo “coronavírus” é o nome da família do vírus que se espalha pelo mundo atualmente, ou seja, existem outros tipos de coronavírus como o Sars que atingiu a China e foi identificado em 2002 e o Mers que causou uma epidemia no Oriente Médio em 2012. Além desses, a família possui outros membros, sendo que alguns deles atingem humanos e outros que circulam apenas entre os animais. É justamente por existirem outros tipos de coronavírus que você tem escutado tanto o termo “novo coronavírus”.

Já o Sars-Cov-2 é o nome oficial do vírus que está causando toda essa pandemia que estamos enfrentando e foi escolhido pela Organização Mundial da Saúde (OMS) para facilitar sua identificação em estudos científicos, a confusão com outros vírus da mesma família e a divulgação através dos meios de comunicação.

O nome, na verdade, é uma sigla em inglês que significa: “severe acute respiratory syndrome coronavirus 2″, em tradução livre: Síndrome Respiratória Aguda Grave do Coronavírus 2″.

E, por fim, Covid-19 é o nome oficial da doença causada pelo novo coronavírus, o Sars-Covid-2. Ou seja, quem apresenta sintomas como tosse, febre, dificuldade para respirar, pode estar com a Covid-19. A palavra é uma junção de “Co” de corona, Vi de vírus e D de disease, palavra inglesa para doença. Já o 19 indica o ano em que a doença surgiu.

Com informações do G1