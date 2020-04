Estão abertas até às 22 horas do dia 06 de abril de 2020 as inscrições para o Processo Seletivo Emergencial Nacional de profissionais para a complementação da força de trabalho nos Hospitais Universitários Federais da Rede Ebserh – incluindo o Hospital Universitário de Lagarto (HUL-UFS/Ebserh) -, visando o atendimento à população no combate à pandemia do novo Coronavírus (COVID-19).

O PSS tem por objetivo a formação de cadastro de profissionais de nível superior e técnico para triagem e atendimento direto ou indireto aos pacientes confirmados ou suspeitos de Coronavírus, mediante contratação temporária pelo período inicial de 06 (seis) meses, podendo ser prorrogado pelo prazo necessário, tendo como prazo máximo 02 (dois) anos. Os candidatos aprovados serão convocados, com o surgimento de vagas, por ordem de classificação e de acordo com os termos definidos no Edital.

Tendo em vista que a presente seleção tem como objetivo a formação de cadastro de profissionais de nível superior e técnico para triagem e atendimento direto ou indireto aos pacientes confirmados ou suspeitos de Coronavírus, fica vedada a participação e contratação de candidatos pertencentes ao grupo de pessoas consideradas vulneráveis frente ao COVID-19, conforme Edital.

Inscrições via internet

As inscrições deverão ser feitas via internet no endereço eletrônico http://www.ebserh.gov.br/ – Processo Seletivo Emergencial 01/2020, mediante o preenchimento do Formulário Eletrônico de Inscrição, anexação de Currículo, Diploma e documentação comprobatória dos Títulos e Experiência Profissional a serem pontuados (CÓPIAS frente e verso).

O processo seletivo contempla os seguintes cargos/especialidades: Médico; Médico – Medicina de Emergência; Médico – Anestesiologista; Médico – Clínica Médica; e Médico – Medicina Intensiva. Enfermeiro; Enfermeiro – Terapia Intensiva; e Enfermeiro – Urgência e Emergência. Além de Técnico em Enfermagem, Fisioterapia, Engenheiro Clínico, Engenheiro Mecânico e Arquiteto.

Critérios aprovação, convocação e contratação

Os critérios de avaliação e aprovação do Processo Seletivo Emergencial acontecerá mediante Avaliação de Títulos e Experiência Profissional. O resultado deste Processo Seletivo Emergencial será divulgado em 08/04/2020 no site da EBSERH, no endereço: www.ebserh.gov.br

A convocação oficial do candidato para o processo de contratação dar-se-á por meio de publicação no Diário Oficial da União (DOU), site da EBSERH, e também por qualquer meio hábil de comunicação (e-mail ou telefone), de acordo com o informado pelo(a) candidato(a) no cadastro do ato da inscrição para a sua localização.

A contratação do candidato fica condicionada à apresentação e entrega das documentações necessárias à Equipe de Gestão de Pessoas do Hospital Universitário Federal para o qual concorreu e for convocado, disponíveis no endereço eletrônico http://www.ebserh.gov.br/web/portal-ebserh/documentos-para-contratacao.

O Processo Seletivo Emergencial terá validade de 01 (um) ano, a contar da data da homologação do seu resultado, podendo ser prorrogado por igual prazo, conforme a necessidade da administração pública.