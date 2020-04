Na tarde desta quarta-feira, 1º, a Polícia Civil de Lagarto divulgou imagens de uma câmera de segurança que flagrou o suspeito de ter cometido um homicídio no bairro Loiola, na cidade de Lagarto, em fevereiro deste ano.

De acordo com a PC de Lagarto, naquela noite, a vítima, Paulo Mike Santos Ferreira, 18 anos, estava armado em um evento na rua do Riachão, também conhecida como rua da Caridade, no centro de Lagarto, onde efetuou disparos para o alto em uma confusão que ocorreu durante o evento.

“Paulo descarregou o revólver e a população resolveu ir atrás dele. Ele foi cercado e entrou em um terreno para se esconder. No terreno, o suspeito do homicídio o golpeou com faca e subtraiu o revólver. Segundo testemunhas, o suspeito se identificou por “Bahia”, mas até o momento não foi possível encontrá-lo”, relatou a Polícia Civil.

Qualquer informação pode ser repassada pelo Disque Denúncia 181. A ligação é gratuita e a identidade é mantida no mais absoluto sigilo.

