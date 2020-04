A Prefeitura de Lagarto, através da Secretaria de Saúde, tornou a Clínica Maroto uma unidade de referência no atendimento a pessoas com doenças respiratórias durante a pandemia do Coronavírus.

Todas as pessoas com sintomas de gripe como: febre, dor de garganta e tosse, devem procurar a Unidade de Saúde Maroto, que irá funcionar no horário estendido, das 7h às 22h durante a semana e aos finais de semana e feriados das 7h às 19h.

A Unidade de Saúde Maroto contará com equipes completas para atender a população. A Secretaria de Saúde disponibilizará equipes: médica, de enfermagem, assistente social, psicólogo e fisioterapeutas. Tudo isso, para que as pessoas tenham um acolhimento especializado neste período.

Preocupada com a qualidade e a organização no atendimento durante este período, a Secretaria de Saúde de Lagarto contratou mais 12 novos médicos, recém-formados no pólo da UFS de Lagarto, que irão trabalhar para dar um suporte à toda a equipe que já está de prontidão trabalhando neste momento.

“Estamos adaptando a Unidade do Maroto para desafogar o Hospital Universitário de Lagarto. Com essa medida, estaremos preparados para atender a população lagartense e quem, por ventura, apareça com sintomas gripais para que analisemos com cuidado todos os casos e tenhamos um tratamento especializado”, explicou a Prefeita Hilda Ribeiro.