Segundo o jornal espanhol, Mundo Deportivo, um clube italiano estaria interessada em contar com o lagartense, naturalizado espanhol, Diego Costa para a próxima temporada.

A equipe seria a Roma que já demonstrou, por duas vezes, interesse no atleta do Atlético de Madrid, mas acabou não obtendo sucesso nas negociações. A primeira investida teria acontecido em 2013, mas acabou sendo recusada. A segunda proposta foi no ano passado, mas não interessou ao clube nem ao atleta.

Informações dão conta de que o nome de Diego Costa seria uma das prioridades da lista diretor esportivo da Roma, Gianluca Petrachi, e a intenção dos italianos seria apresentar uma proposta assim que o mercado abrir.