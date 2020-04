A Secretaria de Estado da Saúde (SES) confirmou mais um caso do novo coronavírus (Covid-19) em Sergipe, na manhã desta quinta-feira, 22. Com isso, o estado para para 23 casos confirmados da doença.

Segundo a SES, o novo infectado é um homem de 66 anos, morador de Aracaju e que encontra-se internado em um hospital particular da capital. Com isso, dos 23 casos confirmados no estado, 20 são de Aracaju, dois são de Propriá e um de Nossa Senhora da Glória. Além disso, são 308 casos descartados até o momento, além de seis pacientes que receberam alta médica.

Nesta manhã, também foram confirmados os dois primeiros óbitos no estado, ambos em Aracaju.