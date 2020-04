Os pré-candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereador nas eleições do próximo dia 04 de outubro de 2020 têm até amanhã para comunicarem a Justiça Eleitoral sua filiação ou desfiliação partidária. Com isso, nos bastidores da política, as lideranças correm para conciliar interesses e formar a melhor composição visando o sucesso na urnas.

Em Lagarto, o foco tem sido na filiação dos pré-candidatos a vereador. Neste cenário, cabe o destaque para boa parte dos atuais edis que, devido ao fim das coligações proporcionais para o legislativo e das novas regras eleitorais, que beneficia os mais votados, ainda analisam qual a melhor agremiação para entrar na disputa.

Além disso, neste momento, a escolha do partido também será fundamental para saber com qual liderança política o pré-candidato estará, uma vez que somente será permitida coligação partidária para a eleição de prefeito e vice-prefeito. Portanto, chegou-se o momento de saber quem estará com Reis, Ribeiro, Monteiro, ou Nininho do Bolo Bom.

Para onde estão indo os atuais vereadores

Da Câmara Municipal de Vereadores de Lagarto, os aliados da prefeita Hilda Ribeiro (SD) decidirão nesta sexta-feira, 03, em qual partido ingressarão. O grupo afirma contar com pelo menos quatro legendas (PSB, SD, PDT e PRB). Entretanto, a maioria dos integrantes da base aliada devem migrar para partido da prefeita, enquanto Baiano do 13 deve permanecer no PSB.

Já os vereadores de oposição aliados ao agrupamento Saramandaia estão distribuídos em dois partidos: Democratas (DEM) de Nininho do Doce, e o Movimento Democrático Brasileiro (MDB) de Sérgio Reis. Na primeira sigla filiaram-se: Creusa dos Oiteiros e Gilberto da Farinha. Já na segunda ingressaram: Marta da Dengue, JC, Washington da Mariquita e Alex Dentinho.

Enquanto o grupo do ex-prefeito Valmir Monteiro, que conta com o Partido Social Cristão (PSC) deve contar com os vereadores: Eduardo de João Maratá, Hamilton Fontes, Jocelmo de Antônio Simões e Zé dos Perfumes. Por fim, o Cidadania de Nininho do Bolo Bom deve permanecer apenas com Josivaldo da Equoterapia, uma vez que Creuza dos Oiteiros migrou para o Saramandaia e Clayton Moore para o Bole-bole.

Certeza somente no sábado

Apesar das informações acima, as tratativas seguem intensas nos bastidores da política lagartense. Com isso, até este sábado, 04, que é quando tudo será oficializado junto ao Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (TRE/SE), muita coisa poderá ser mudada.