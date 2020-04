O Hospital Universitário de Lagarto (HUL-UFS/Ebserh) adequou sua estrutura assistencial, administrativa e de ensino para atender à situação emergencial da pandemia por Coronavírus. Uma das iniciativas é a criação de uma unidade exclusiva para pacientes com síndromes respiratórias agudas, onde serão realizadas triagens para casos suspeitos ou confirmados de COVID-19.

Nomeada de Unidade de Doenças Respiratórias, o novo espaço possui entrada independente à principal do hospital, para minimizar a circulação de pessoas e o possível cruzamento entre pacientes com sintomas respiratórios e demais usuários que recorrem à unidade hospitalar. E entra em funcionamento já a partir desta quarta-feira, 1º de abril.

Estruturalmente a nova unidade é composta por sala de espera, instalações sanitárias, lavatórios e ambiente assistencial exclusivo para atendimento a pacientes com síndromes respiratórias agudas, contando ainda com classificação de risco, consultórios e área de atendimento com leitos de isolamento de observação, leitos de internação com ventilação espontânea e leitos de internação para paciente crítico. A nova estrutura possui também vestuário e local de repouso para os profissionais.

Equipe assistencial

Uma equipe assistencial exclusiva está sendo destinada ao atendimento dos pacientes na Unidade de Doenças Respiratórias, com médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas e pessoal de apoio. O atendimento vai ser sequencial conforme estrati-cação de risco para diminuir o tempo de contato entre os pacientes, seguindo normas de segurança e uso de equipamentos de proteção individual (EPI). Caso o paciente não apresente critérios de internação, será orientado, juntamente com o seu acompanhante, quanto às medidas de isolamento domiciliar/social.

“O propósito é direcionar os pacientes com sintomas respiratórios/gripais já na entrada do hospital, à parte do caminho habitual, para que não circulem em outros setores da unidade e assim se reduza o risco de contágio interno”, destaca o médico Érico de Pinho, gerente de Atenção à Saúde do HUL. “Além disso, os fluxos são otimizados, focando os profissionais no atendimento e no tratamento do paciente com suspeita de COVID-19”, observa.

Capacitação e treinamento

As equipes médicas, assistenciais e de apoio estão sendo capacitadas e treinadas para atendimento específico na Unidade de Doenças Respiratórias, sob coordenação e orientação interna do Setor de Gestão de Qualidade e Vigilância em Saúde; do Núcleo de Ensino e Pesquisa (NEP); da Gerência de Ensino e Pesquisa (GEP); contando ainda com apoio da Divisão de Gestão de Pessoas (DivGP) da unidade hospitalar.

Dentre as capacitações com simulação realística e treinamento in loco, “Oxigenioterapia na COVID-19”, “Sequência rápida de intubação e sistema fechado de aspiração”, “Fluxo de entrada do paciente no HUL”, Fluxo de entrada do colaborador e Paramentação/Desparamentação”; “Ventilação mecânica protetora na COVID-19” e “Posição Prona”.

“As capacitações multiprofissionais usando a simulação clínica permitem o treinamento da equipe de profissionais de saúde de forma realística, investindo na segurança destes e tornando-os ainda mais preparados para a assistência aos pacientes com a Covid-19”, explica o professor Fernando Every, gerente de Ensino e Pesquisa do HUL.

O superintendente da unidade hospitalar, professor Manoel Cerqueira Neto, lembrou que o HUL, como componente da rede de Urgência e Emergência de Sergipe e sendo uma das unidades de referência para COVID-19 no estado, tem encaminhado providências para o atendimento aos pacientes e para o exercício das atividades por parte dos profissionais do hospital. “De forma que o cuidado prestado seja feito de forma mais segura e com qualidade”, observa.

Para que que isso fosse concretizado, destaca o superintendente, o HUL realizou transformações em sua infraestrutura, fluxos e processos, e na mobilização e treinamento de pessoal. “Mas nada disso seria possível se não fosse o apoio da UFS, através do seu Comitê de Prevenção e Redução de Riscos frente à infecção pelo COVID-19, e a inestimável dedicação e envolvimento que estamos tendo dos profissionais que formam o HUL, seja no âmbito assistencial, administrativo e de ensino e pesquisa”, enfatiza Manoel Cerqueira Neto.

O superintendente ressalta ainda o apoio dado pela Secretaria de Estado da Saúde (SES) ao longo desse processo de mobilização e preparação frente à pandemia pelo novo Coronavírus. E também da Secretaria Municipal de Saúde de Lagarto, pela colaboração em torno desse processo.