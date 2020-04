Na tarde desta quinta-feira, 02, policiais do 7º Batalhão de Polícia Militar (7ºBPM) realizaram a condução de mais um cidadão por descumprir o decreto governamental do isolamento social.

De acordo com o 7ºBPM, o cidadão foi flagrado promovendo uma aglomeração de pessoas com uma caixa amplificadora e comercializando bebidas alcoólicas, ao lado de uma lanchonete supostamente fechada.

“Ao chegar no local, o proprietário da aparelhagem sonora, que é irmão do proprietário da lanchonete, foi de pronto identificado. A porta da lanchonete estava fechada, todavia, foi percebido que não estava trancada.

Em razão do constatado no local, foi lavrado o Termo Circunstanciado de Ocorrência em desfavor do suspeito, em razão do descumprimento do artigo 268 do C.P. e pela contravenção da perturbação do sossego”, detalhou o 7ºBPM.