Por meio das suas redes sociais, no último dia 1º de abril, o prefeito Everaldo Iggor Santana de Oliveira, do município de Poço Verde, localizado na região centro-sul, anunciou que reduziu o seu salário em 50% por tempo indeterminado.

De acordo com o prefeito, a ideia é realocar metade do seu salário na saúde do Município, como forma de contribuição pessoal no enfrentamento ao novo coronavírus (Covid-19).

Sem os descontos, Iggor Oliveira recebe R$ 21.216,00 para exercer a função de prefeito. No entanto, a reportagem do Portal Lagartense não localizou o decreto regulamentando a medida no Diário Oficial do Município de Poço Verde.

Pessoal, acabei de anunciar a redução de 50% do meu salário como prefeito de Poço Verde, por tempo indeterminado. Para que este recurso seja aplicado na Saúde Municipal, no enfrentamento ao Novo Coronavírus. É a minha contribuição para ajudar a vencermos este momento delicado. — Iggor Oliveira (@iggoroliveira) April 2, 2020

A medida anunciada pelo prefeito sergipano Iggor Oliveira foi adotada por somente dois dos 417 prefeitos baianos, são eles: Gilberto Brito, do Município de Paramirim; e Eduardo Lima Vasconcelos, do Município de Brumado.