O governador Belivaldo Chagas (PSD) não vai flexibilizar as medidas adotadas e homologadas por decreto para combater a pandemia do novo coronavírus no estado. Tanto é que pediu autorização a Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe (Alese) para multar quem não cumprir o isolamento social. A medida foi anunciada após a confirmação de duas mortes causada pelo Covid-19.

“Encaminhei para Assembleia Legislativa um projeto de lei que autoriza o governo do Estado multar as pessoas que não cumprirem o isolamento social. Devemos ter esse projeto votado na próxima quarta-feira. A gente precisa entender que não é esse o quadro que gostaríamos que tivesse acontecendo. Mas há a necessidade urgente de ficar em casa porque nós já temos a transmissão comunitária”, alertou Belivaldo.

E completou: “O assunto é sério. Vamos aumentar o efetivo de polícias nas ruas, porque, lamentavelmente, recebemos notícias de um levantamento hoje, no qual está comprovado, que Aracaju é a terceira capital do país que menos aderiu ao ‘fique em casa’. É lamentável! Portanto, é extremamente importante que fiquemos em casa. Não vou flexibilizar em hipótese alguma, apesar das pressões que estou sofrendo, mas tenho responsabilidade com a população”.

Ainda na oportunidade, o governador, que já conta com o apoio das Forças Armadas para realizar a logística no transporte de suprimentos para hospitais, anunciou uma parceria com um hotel de Aracaju para dar suporte na assistência aos profissionais de saúde que apresentarem sintomas da Covid-19.

“Estamos fechando com o hotel próximo ao Huse, para que a gente tenha um espaço com 63 apartamentos, destinados aos profissionais da saúde que venham a ter teste positivo na frente. O profissional que estiver positivo não vai poder exercer a sua atividade, e não é bom que ele retorne o seu ceio familiar”, disse Belivaldo.

