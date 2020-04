Durante a madrugada desta sexta-feira, 3, policiais do 7° Batalhão de Polícia Militar (7° BPM), recebera, denúncias de que estaria ocorrendo uma festa em um local conhecido como “Chácara do Galego”, em desrespeito ao decreto governamental de se evitar aglomerações como medida de combate a disseminação do novo coronavírus.

Ao chegaram ao local, os policiais confirmaram a denúncia e acabaram com a festa, além de apreender a aparelhagem sonora veicular do local. Depois disso, foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) em desfavor do proprietário no 7° BPM para posterior encaminhamento à justiça