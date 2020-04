Na última quinta-feira, 2, um pai encontrou o corpo do próprio filho, um adolescente de 17 anos, dentro de um poço, no município de Salgado. O jovem estava desaparecido desde a última segunda-feira, 30.

O fato aconteceu quando, em busca do filho, o pai passou pelo poço, próximo de um lugar onde seu filho gostava de ficar, e sentiu um mal cheiro exalado de dentro do poço que tem 40 metros de profundidade. Por conta da altura e da baixa visibilidade, ele decidiu descer o celular por uma corda com o gravador de vídeo ligado.

Ao trazer o aparelho de volta, o homem constatou as imagens do corpo. Depois disso, os policiais foram acionados e chegaram ao local por volta das 14h e isolaram a área. A operação de resgate do corpo do adolescente só foi concluída às 23h. Marco Expedito Teixeira do Nascimento Júnior, completaria 18 anos no próximo dia 17 e sua morte será investigada pela Polícia Civil, já que o Instituto Médico Legal (IML) constatou perfurações provocadas por arma de fogo.

Com informações do Portal Infonet