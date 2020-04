Uma senhora de 90 anos, mãe da primeira vítima da Covid-19 em Sergipe, faleceu na manhã desta sexta-feira, 3, na Unidade de Urgência do Ipesaúde, com suspeita de contágio pela doença, segundo informações do Portal Infonet.

De acordo com a assessoria do Ipesaúde, a idosa veio a óbito com uma síndrome respiratória aguda grave que resultou em uma pneumonia não específica. A confirmação ou não do óbito pela Covid-19 deve sair em quatro dias.

Além dela, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Aracaju confirmou que outra pessoa da mesma família deu entrada no Hospital da Zona Norte (Nestor Piva) com sintomas da doença provocada pelo novo coronavírus. Trata-se de uma mulher, cuja idade não foi divulgada e que se encontra sob cuidados médicos e estável. Ela também será submetida para identificara doença.