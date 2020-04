Além do isolamento social recomendado pela Organização Mundial de Saúde e do Ministério da Saúde para fazer frente a propagação do novo Coronavírus (Covid-19), a Prefeitura Municipal de Lagarto, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, emitiu um alerta à população.

De acordo com o Município, neste período de quarentena, os cidadãos devem além de manter os hábitos de prevenção ao vírus, adotar os cuidados necessários para combater a proliferação do mosquito Aedes Aegypti, transmissor de doenças como a dengue, zika e chikungunya.

“O perigo existe para todos e a melhor forma de prevenir é evitar a reprodução do mosquito, por meio do conhecimento e de atitudes simples”, observou a Secretaria Municipal de Saúde de Lagarto.

As medidas recomendadas são: