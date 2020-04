Diante da chegada do último dia para os interessados em disputar um cargo eletivo nas eleições de 04 de outubro de 2020, a Família Ribeiro filiou duas integrantes em partidos políticos distintos. Trata-se da suplente de vereadora Acácia Ribeiro e da sua sobrinha Maria Augusta Ribeiro, que é filha da superintendente da Funasa, Luíza Ribeiro.

O ingresso de Maria Augusta numa sigla partidária chamou a atenção do mundo político lagartense, por ter deixado a impressão de que Acácia mediria forças com sua irmã Luíza e sua sobrinha Maria Augusta nas urnas. Diante disso, o Portal Lagartense buscou a superintendente da Funasa.

Na oportunidade, Luíza afirmou que a Família Ribeiro não terá duas candidatas ao cargo de vereadora em Lagarto. “Estamos pensando na possibilidade da candidata ser uma ou outra. Então como hoje é o último dia para se filiar, resolvemos filiar as duas e ai quem tiver melhor lá frente é quem será a candidata”, explicou.

Luíza ainda reconheceu os relevantes serviços que sua irmã Acácia vem desenvolvendo no município, mas não descartou a possibilidade da candidatura de Maria Augusta. “A gente filia porque nós que somos políticos temos que estar filiados, e como minha filha participou a vida toda da política, pode ser que ela venha no futuro pleitear a vaga de vereadora”, observou.

De acordo com Luíza Ribeiro, Maria Augusta filiou-se ao Solidariedade da prefeita Hilda Ribeiro, enquanto Acácia Ribeiro trocou o Partido Republicano Progressista (PRP) pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT). “Portanto, não há briga com Acácia. Diga a oposição que com quem a gente tinha que brigar, a gente já brigou. Agora nós queremos paz”, finalizou a superintendente da Funasa.