Na próxima terça-feira, 7, a Caixa Econômica Federal lançará um aplicativo para cadastrar os milhões de brasileiros interessados em receber o auxílio emergencial de R$ 600 ou R$ 1,2 mil – no caso das mães solteiras. No mesmo dia, também será lançado uma página na internet e uma central de atendimento telefônico para a retirada de dúvidas e a realização do cadastro.

O anúncio foi realizado em entrevista coletiva ocorrida no Palácio do Planalto, na última sexta-feira, 03. Na oportunidade, o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, explicou que o aplicativo avaliará se o trabalhador cumpre os requisitos exigidos por lei para o recebimento da renda básica. Se aprovado, o auxílio emergencial será creditado 48h depois da Caixa receber os dados dos beneficiários.

“Esse recurso estará creditado pela Caixa Federal, pelo Banco do Brasil, ou na rede bancária privada ou então haverá uma autorização de saque que pode ser processada nas lotéricas e nós pretendemos evoluir tecnologicamente também para os caixas eletrônicos”, disse o ministro. Já o calendário de pagamento somente será divulgado na próxima semana, pois o governo está em fase de conhecimento da população que tem direito ao recurso

Além disso, é importante frisar que só precisarão se inscrever no aplicativo microempreendedores individuais (MEI), trabalhadores que contribuem com a Previdência Social como autônomos e trabalhadores informais que não estejam inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. Caso o trabalhador esteja inscrito no cadastro único, o aplicativo avisará no momento em que ele digitar o número do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF).

Bolsa Família

Já os beneficiários do Programa Bolsa Família, por estarem inseridos no CadÚnico, não precisarão baixar o aplicativo. Segundo Lorenzoni, eles já estão inscritos na base de dados e poderão, entre os dias 16 e 30, escolherem se receberão o Bolsa Família ou a renda básica emergencial, optando pelo valor mais vantajoso. “Quem está no Bolsa Família pode ter total tranquilidade, porque vai receber o que é seu sem nenhum erro e sem nenhuma falha”, tranquilizou Onyx.

