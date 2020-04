Em novo boletim epidemiológico, divulgado na noite desta sexta-feira, 04, o Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES), confirmou mais três casos do Covid-19 no estado. Com isso, subiu para 27 o número de cidadãos infectados.

“Testaram positivo dois homens, de 45 e 49 anos, e uma mulher de 25 anos, todos residentes em Aracaju. Os dois homens estão internados. A mulher está em isolamento domiciliar. Dos casos confirmados, 14 receberam alta e estão clinicamente bem”, informou a SES.

A Secretaria de Estado da Saúde ainda informou que 14 pacientes infectados já receberam alta e que apenas duas pessoas morreram em decorrência do Covid-19. Já os casos confirmados estão distribuídos nos municípios de: Aracaju (23), Propriá (02), Nossa Senhora da Glória (01) e Capela (01).

Diante do crescimento da pandemia, o governo do Estado estuda a adoção de novas medidas para conter a propagação da doença.

