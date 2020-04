O último sábado, 04, foi o derradeiro dia para os interessados em disputar um cargo público nas eleições deste ano se filiarem a algum partido político. Em Lagarto, o professor universitário e historiador Claudefranklin Monteiro filiou-se ao Cidadania.

Procurado pelo Portal Lagartense, o historiador afirmou que ingressou no Cidadania para colaborar no campo das ideias e também por acreditar na seriedade do projeto liderado pelo pré-candidato a prefeito Nininho da Bolo Bom.

Ainda na entrevista, Claudefranklin não descartou a possibilidade de uma candidatura futura. Segundo ele, seu ingresso na disputa eleitoral algo que precisa ser “pensado com muito carinho” com a família, particularmente com a esposa e os filhos.

Originário do grupo Saramandaia, Claudefranklin é filho do ex-Vereador José Almeida Monteiro (três legislaturas) e irmão do professor e ex-Vereador José Cláudio Monteiro (uma legislatura). Agora ele acredita ter encontrado a oportunidade para colaborar, ao menos com suas ideias, na transformação de Lagarto.

“As novas gerações entenderão que já não há mais espaço para Saramandaia e Bole bole. Lagarto precisa ser de todos e para todos, sobretudo dos mais necessitados e vulneráveis. Sonho com uma Lagarto justa e fraterna, livre, em definitivo, das amarras dos poderosos. Uma Lagarto em que as pessoas possam ter dignidade para viver e não serem taxados de A ou de B”, comentou Claudefranklin ao ser questionado sobre sua visão a respeito do pleito eleitoral deste ano.

Cidadania filia nomes novos na política

De acordo com o apurado pelo Portal Lagartense, o Cidadania em Lagarto quer ir a disputa eleitoral com nomes conhecidos, mas que nunca haviam se envolvido na política local. Tanto é que além de Claudefranklin, o partido filiou também a conhecida Dona Lindalva da Autoescola Direção Certa. Ambos acompanharam o lançamento do nome de Nininho da Bolo Bom à disputa pela Prefeitura de Lagarto.

Em relação a partidos políticos, informações dão conta que o Cidadania atualmente está unido ao Patriotas, do Matheus Corrêa, sobrinho da vereadora por Aracaju Emília Corrêa. Além disso, os dirigentes da sigla estão de namoro político com o Partido Social Liberal (PSL) e torcendo para uma união com mais cinco partidos pequenos, a fim de fortalecerem a quarta via na disputa pelo executivo lagartense.