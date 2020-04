Em Lagarto, informações chegadas ao Portal Lagartense, apontam que o agrupamento político Bole-bole, liderado pela prefeita Hilda e pelo deputado federal Gustinho Ribeiro, ambos do Solidariedade (SD), pretende eleger oito vereadores nas eleições municipais do próximo dia 04 de outubro.

Para isso, o agrupamento distribuiu seus candidatos em três partidos políticos: Solidariedade (SD), Partido Democrático Trabalhista (PDT) e o Partido Socialista Brasileiro (PSB). Em cada uma dessas siglas há uma expectativa diferenciada referente ao número de pretensos candidatos a serem eleitos.

No Solidariedade, por exemplo, a expectativa é eleger cinco vereadores. Aliás, foi neste partido que a maioria dos atuais vereadores da base aliada da prefeita Hilda se filiaram, a exemplo de Fábio Franklin, Soró da Brasília, Gordinho de Jorge da Laranja e Jailton da Mercearia.

No PDT a expectativa é eleger pelo menos dois vereadores. Aliás, foi este partido o responsável por acolher a maioria dos novos nomes do agrupamento. Entre os principais nomes destacam-se o radialista Aloísio Andrade (Prefeitinho), o advogado e ex-secretário de Educação Eduardo Maia, Valmir de Carminho, Delego do Jenipapo e Edmílson da Galinha.

Já no PSB, a expectativa está apenas em torno da reeleição do vereador Baiano do 13.

Leia também: Luíza Ribeiro: Nossa família terá apenas uma candidata a vereadora