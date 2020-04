O agrupamento liderado pelo ex-prefeito Valmir e seu filho deputado estadual Ibrain Monteiro, ambos do PSC, saíram fortalecidos da chamada Janela Partidária. É que o grupo conseguiu filiar quatro dos atuais vereadores mais o empresário Ginaldo do Feijão na sigla cristã.

Entre os vereadores que se filiaram ao PSC está o presidente da Câmara Municipal de Lagarto, Eduardo de João Maratá, e o vereador Amilton Fontes. Além deles, como esperado, permaneceram no partido os vereadores Jocelmo de Antônio Simões e Zé do Perfume.

Além deles, o agrupamento do ex-prefeito conseguiu filiar outros nomes das zonas rural e urbana da cidade. No entanto, uma das adesões mais comemoradas pelo deputado e pré-candidato a prefeito Ibrain Monteiro foi a do comerciante Ginaldo do Feijão, que vinha sendo cortejado por todos os grupos políticos de Lagarto.

“Para nós é uma honra, uma grande satisfação de ter um empreendedor como Ginaldo que vem para somar, que vem nos ajudar a fortalecer o PSC. Nosso partido ganha uma grande adesão neste sábado”, celebrou Ibrain Monteiro que também classificou os quatro vereadores acima citados como “amigos que acreditam no projeto do nosso grupo em Lagarto e [que] perceberam que a nossa força vem do povo!”.

Adelson Ribeiro no PL

Também compondo com o agrupamento da família Monteiro, Adelson Ribeiro assinou sua filiação no PL e colocou seu nome à disposição para compor com o grupo. “Adelson tem sido um amigo fiel, muito leal a mim e a meu pai, um homem de palavra. Ganha o PL com sua filiação e é mais um valoroso reforço para o nosso grupo”, reforça Ibrain.