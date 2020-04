Além dos famosos embates, Lagarto é conhecida por todos como um município que respira política 24h. Tanto é que bastou findar a chamada Janela Partidária para iniciarem as especulações em torno do cargo de vice-prefeito nas chapas dos atuais pré-candidatos de Lagarto.

Um exemplo disso, que entre o último sábado, 04, e domingo, 05, circularam nas redes sociais que o vice do pré-candidato Sérgio Reis (MDB) será o empresário Nininho do Doce; enquanto o do deputado estadual Ibrain Monteiro (PSC) oscila entre a ex-primeira dama Andresa Nascimento (PT) ou o comerciante Ginaldo do Feijão (PSC).

Mas como nenhuma dessas informações estão oficialmente confirmadas, a reportagem do Portal Lagartense buscou maiores informações sobre os pré-candidatos a vice-prefeito nas eleições municipais deste ano em Lagarto. Confira o resultado:

Vice de Sérgio: Só em agosto

Procurado pelo Portal Lagartense, Sérgio Reis informou limitou-se a informar que o seu vice será conhecido no mês de agosto, após a indicação da sua tia e deputada estadual Goretti Reis (PSD).

Vice de Ibrain: Nada fechado

Em relação ao vice de Ibrain, informações apontam não há nada decidido e que o grupo não está com pressa para anunciá-lo. Uma vez que, pelo entendimento das lideranças, anunciar a chapa agora seria apenas para queimar nomes antes do tempo.

Vice de Hilda: Tudo pode acontecer

Do lado da prefeita Hilda Ribeiro, especula-se que ninguém quer o cargo, mas correligionários negam e guardam os nomes como um verdadeiro segredo de estado. Além disso, outras informações indicam que tudo pode acontecer e que o possível vice pode não ser nenhuma grande novidade, por já estar dentro dos quadros do grupo.

Vice de Nininho: Pode ser do próprio Cidadania

O Cidadania em Lagarto tem filiado nomes que nunca participaram da política, mas que gozam de certo prestígio na sociedade pelas suas realizações. No entanto, o vice de Nininho poderá ser indicado por outros partidos, uma vez o Cidadania aguarda ansiosamente a celebração de um acordo envolvendo seis pequenos partidos políticos com diretórios ativos no município em torno de uma única candidatura.

Se isto ocorrer, integrantes do partido do Senador Alessandro Vieira alegam que o vice poderá ser indicado por eles. No entanto, se isto não ocorrer, o Cidadania poderá lançar uma chapa “puro-sangue”, ou seja, com o candidato a prefeito e a vice do mesmo partido.

Certeza só depois das convenções

É natural do período eleitoral o surgimento de especulações e informações do gênero. No entanto, como na política tudo pode acontecer entre um dia e outro, as chapas oficiais serão conhecidas no início de agosto. Uma vez que as convenções partidárias serão realizadas entre os dias 20 de julho e 05 de agosto, como prevê o calendário eleitoral deste ano.