Na noite do último domingo, policiais da 4º Companhia Independente de Polícia Militar (4ºCIPM) efetuaram a prisão de um homem de 24 anos, conhecido por Big, pelo crime de tráfico de drogas. O caso ocorreu numa região conhecida por estrada velha do açude, em Simão Dias.

De acordo com a 4ºCIPM, a prisão foi realizada durante a Operação Saturação, que focou em uma região eleita como prioridade devido ao recebimento de várias denúncias anônimas dando conta de tráfico de drogas e da circulação de motocicletas roubadas.

Na ocasião, os policiais realizaram algumas abordagens e após a tentativa de fuga, um dos suspeitos foi contido e logo confessou estar com pinos vazios em sua residência. No entanto, após o recebimento de uma segunda denúncia, os policiais souberam o local exato onde a droga estava armazenada.

A droga estava armazenada no telhado da residencia do suspeito. Lá foram encontrados 119 pinos vazios, 13 pinos com cocaína e 30 gramas de maconha prensada e um caderno de anotações. O caso foi encaminhado para a Delegacia Regional de Lagarto.

Além disso, segundo o Major Alzot, o caderno de anotações e os celulares apreendidos ajudaram a indicar os outros envolvidos no esquema de tráfico de drogas na região. No entanto, as investigações serão conduzidas pela Polícia Civil.