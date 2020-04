Por meio de um boletim divulgado na noite do último domingo, 05, a Prefeitura de Lagarto, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informou que foram descartados 7 dos oito casos suspeitos registrados na cidade.

De acordo com a gestão municipal, os sete casos suspeitos testaram negativo para coronavírus (Covid-19). Já em relação ao oitavo caso, a Secretaria Municipal de Saúde informou que está aguardando o resultado dos exames.

A Prefeitura ainda destacou que devido a portarias do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado da Saúde, “só estão sendo submetidos a testagem específica para COVID-19 no Hospital Universitário de Lagarto, os casos graves com insuficiência respiratória e/ou que necessitem de internamento hospitalar, como também profissionais da saúde que estão na assistência direta a casos suspeitos ou confirmados que desenvolvam sintomatologia compatível”.