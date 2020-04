Desde o início da pandemia do novo coronavírus, diversas pessoas foram em busca de máscaras de proteção, fazendo com que sumissem das prateleiras. Por conta disso, a confecção de máscaras caseiras começou a se tornar uma tendência em boa parte do mundo.

Percebendo isso, o Ministério da Saúde (MS) divulgou em seu site um passo a passo para que os brasileiros possam fabricar suas próprias máscaras de pano. Segundo o MS, além de ser eficiente, “é um equipamento simples, que não exige grande complexidade na sua produção e pode ser um grande aliado no combate à propagação do coronavírus no Brasil”.

Entretanto, é preciso seguir algumas especificações em sua confecção, como utilizar pelo menos duas camadas de pano para que seja dupla face, e não compartilhá-la com ninguém, já que cada pessoa deve utilizar sua própria máscara.

As máscaras caseiras podem ser feitas em tecido de algodão, tricoline, TNT ou outros tecidos, desde que desenhadas e higienizadas corretamente. O importante é que a máscara seja feita nas medidas corretas cobrindo totalmente a boca e nariz e que estejam bem ajustadas ao rosto, sem deixar espaços nas laterais.

Confira abaixo como confeccionar sua própria máscara de proteção caseira:

Em primeiro lugar, é preciso dizer que a máscara é individual. Não pode ser dividida com ninguém, nem com mãe, filho, irmão, marido, esposa etc. Então se a sua família é grande, saiba que cada um tem que ter a sua máscara, ou máscaras;

A máscara deve ser usada por cerca de duas horas. Depois desse tempo, é preciso trocar. Então, o ideal é que cada pessoa tenha pelo menos duas máscaras de pano;

Mas atenção: a máscara serve de barreira física ao vírus. Por isso, é preciso que ela tenha pelo menos duas camadas de pano, ou seja, dupla face;

Também é importante ter elásticos ou tiras para amarrar acima das orelhas e abaixo da nuca. Desse jeito, o pano estará sempre protegendo a boca e o nariz e não restarão espaços no rosto;

Use a máscara sempre que precisar sair de casa. Saia sempre com pelo menos uma reserva e leve uma sacola para guardar a máscara suja, quando precisar trocar;

Chegando em casa, lave as máscaras usadas com água sanitária. Deixe de molho por cerca de dez minutos;

Para cumprir essa missão de proteção contra o coronavírus, serve qualquer pedaço de tecido, vale desmanchar aquela camisa velha, calça antiga, cueca, cortina, o que for.

Com informações do Ministério da Saúde