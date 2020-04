O Hospital Universitário de Lagarto (HUL-UFS/Ebserh) foi contemplado com a doação de álcool em gel e álcool 70% líquido doados pelos departamentos de Farmácia da Universidade Federal de Sergipe (UFS). A iniciativa de produção excepcional de álcool da UFS neste momento acontece em apoio aos hospitais universitários em Lagarto e Aracaju frente à pandemia pela COVID-19, como também em atendimento a outras instituições no estado, como asilos e órgãos de segurança pública. Para o HUL foram doados 97 litros de álcool em gel e 22 litros de álcool 70% líquido.

O projeto vem sendo desenvolvido pelos Departamentos de Farmácia da UFS de São Cristóvão e do Campus UFS Lagarto, tendo à frente os professores Adriano Antunes de Souza Araújo, Rogéria Nunes, Francilene Amaral e Cláudio Moreira. A iniciativa conta ainda com a participação de alunos de graduação e sobretudo do Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas da UFS, que atuam como voluntários.

“Tem sido uma preocupação nossa e sabemos que é muito importante atender essas demandas, pois o álcool gel é um produto que com o surgimento da pandemia se tornou escasso no mercado. Nesse momento é fundamental que não falte principalmente para os profissionais de saúde e para os hospitais”, observa o professor Adriano Antunes, Diretor do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS) da UFS. “É importante a mobilização de todos para que não faltem equipamentos e produtos para proteção individual, principalmente para aqueles que estão na linha de frente dos serviços públicos essenciais e pessoas acima de 60 anos”, ressalta.

A professora Rogéria Nunes lembra que a produção inicial através do projeto girava em torno de 15 quilos de álcool gel por dia e que agora, com o reforço de alguns equipamentos viabilizados a partir do envolvimento do Campus de Lagarto e Glória essa produção já atinge entre 80 a 100 quilos. Também são produzidos álcool a 70% líquido e álcool a 70% glicerinado. “Nesse momento de pandemia os cursos de Farmácia da UFS de Lagarto e São Cristóvão se unem no combate ao Coronavírus”, destaca a professora. “Com a produção de álcool gel e álcool glicerinado esperamos ajudar muitas pessoas”, diz.

Hiram Peres, chefe do setor de Logística do HUL, destaca a importância da doação, lembrando que o produto é crucial para o bom desempenho das equipes assistenciais na unidade hospitalar. “Chega em boa hora e como aliado frente à pandemia COVID-19, e num momento em que o produto está sendo muito solicitado”, observa.

Para o superintendente do HUL, professor Manoel Cerqueira Neto, a iniciativa reforça a condição de referência da unidade hospitalar no oferecimento de assistência e cuidado à população neste momento. “Enquanto integrante da UFS, o hospital gradece em especial aos departamentos de Farmácia da universidade por este gesto e iniciativa”, enfatiza.