Enquanto reforçavam o policiamento na cidade de Riachão do Dantas, na noite do último sábado, 4, policiais militares do 7° Batalhão de Polícia Militar (7° BPM) flagraram um motociclista conduzindo um veículo com restrição de roubo, no povoado Campestre.

O suspeito foi preso e encaminhado à delegacia de Lagarto para as providência legais. Segundo a polícia, o veículo já a disposição do proprietário na delegacia.

Lagarto

Já no último domingo, 5, enquanto faziam patrulhamento no povoado Tanque, em Lagarto, os policiais do 7° BPM flagraram um motociclista conduzindo seu veículo sem placa e realizando manobras arriscadas.

Ao abordarem o suspeito, a guarnição encontrou uma pequena semelhante à cocaína e, por isso, o cidadão acabou sendo encaminhado para a delegacia de Lagarto. Já a moto foi autuada e recolhida para ser encaminhada ao pátio do Departamento Estadual de Trânsito de Sergipe (Detran/SE).