No dia 14 de novembro de 2020, Luís Laércio Gerônimo, natural do município alagoano de Pão de Açúcar e servidor do Departamento de Medicina do campus Lagarto da Universidade Federal de Sergipe (UFS), tomará posse na Academia de Artes, Ciências e Letras do Brasil (Acilbras). O evento será realizado na sede da Academia Pernambucana de Letras, situada em Recife.

Na ocasião, o alagoano que desde 2013 reside em Lagarto passará a ocupar a cadeira de número 577, que tem como patronesse a escritora Dayane Lázaro, a qual é considerada uma espécie de “caça-talentos” da literatura brasileira. Tanto é que Luís Laércio chamou a atenção dela em março deste ano, quando venceu o concurso literário promovido pela Academia Tobiense de Letras, na categoria poesia.

Procurado pelo Portal Lagartense, Luís Laércio Gerônimo afirmou que o seu ingresso na Acilbras é resultado de toda a sua dedicação ao ambiente literário, com a publicação de escritos dentro e fora do país, além da promoção de eventos ligados ao gênero, a exemplo do Café poético e filosófico de Pão de Açúcar-AL, “uma entidade literária, voltada para o estímulo à prática da leitura e da produção textual”.

Além disso, ainda muito feliz, ele fez questão de lembrar que o seu ídolo no ambiente literário é ninguém menos que ilustre lagartense Sílvio Romero. “Ele é uma enciclopédia viva, além de ter sido muito sentimental em suas ações. E para você ter uma ideia, eu o admiro tanto que escolhi fazer meu estágio em Filosofia no Colégio Estadual Sílvio Romero”, comenta.

Cabe destacar que, desde 2016, Luís Laércio ocupou diversos espaços literários, a exemplo da Academia de Letras, Artes e Ciências – ALPAS 21, da cidade de Cruz Alta-RS. Além disso, ele colabora com a Revista Escritores do Brasil e o suplemento literário A Ilha, ambos em Florianópolis-SC, e foi destaque da cultura sergipana em 2019 pelo produtor cultural Jorge Lins.

Com sede em Volta Redonda-RJ, na Acilbras, Luis Laércio espera contribuir com a promoção e o fortalecimento das artes e da literatura brasileira. “Estou muito feliz pela indicação, porque para fazer parte desta academia, o indivíduo tem que possuir uma vasta bagagem cultural”, argumenta.