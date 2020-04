Se você chegou até aqui, com certeza você tem o conhecimento do que se trata o voleibol, ainda que você o pratique por diversão, você já deve ter dado um saque, mas caso não saiba a seguir iremos de forma breve fazer sua conceituação, bem como tentar explicar teoricamente o que seria esses termos na prática.

O que é voleibol?

O vôlei, como é normalmente conhecido, é uma modalidade de esporte de origem norte-americana sendo criado por volta do século XX. Esse desporto é bastante popular e conhecido em grande escala no mundo e presente em diversos eventos, como torneios e principalmente nos Jogos Olímpicos e os Jogos Panamericanos o que influência bastante para a visibilidade deste. O voleibol poderá ser praticado em duas modalidades, isto é, tanto em quadras abertas (ao ar livre, em praias) quanto em quadras fechadas, da mesma sorte, é um esporte praticamente familiar em grau de homens e mulheres que praticam o desporte. Assim como ocorre em diversos esportes, o objetivo principal deste é a marcação de pontos, porém aqui há um diferencial bastante importante, a bola não pode cair no chão e deverá atravessar a rede para então poder ser marcada a pontuação para o determinado time. Sabendo isso vamos para o primeiro passo, o passe.

Passe

Se você é adepto aos esportes, sem dúvidas você já ouviu esse termo em outra modalidade, como é o caso do futebol. O passe no vôlei é o primeiro toque efetuado pela equipe quando a bola está indo em direção para a sua metade da quadra. Automaticamente esse passe normalmente é feito através de manchete, pois os adversários consequentemente mandam a bola de uma forma forte e em direção ao chão para então pontuar. Mas poderá ainda ser feito em forma de “toque”, é um movimento leve feito com as duas mãos, porém apenas tocando suavemente com as pontas dos dedos onde os polegares e os indicadores farão uma junção como se fosse um triangulo e impulsionar a bola. É de suma importância fazer um bom passe, pois é através dele que toda jogada será norteada e conduzirá o arremesso que poderá se tornar uma pontuação. Em outras palavras, se você souber fazer um bom passe, você irá levantar a bola de forma perfeita para o outro jogador (levantador) da sua equipe, fazer o segundo toque e repassar para o terceiro finalizar com uma bela sacada de mestre.

Manchete

Foi preciso mencionar anteriormente a manchete, pois ela em boa parte dos casos ela é vista como um passe. Porém a manchete tem um meio de ser feita, diferente do passe, ela é feita tecnicamente com os braços unidos e esticados para fora de forma com o intuito de fazer um esticar para alcançar a bola com um alto controle do jogo possível, devendo ainda flexionar os joelhos na hora que alcançar a bola, tudo é questão de treino e técnica. Na teoria parece ser complicado, mas na prática é mais fácil de ser feito e bem mais empolgante.

Saque

Com o objetivo de marcar o início de cada jogada, o saque é feito pelo jogador que está no fundo do campo e do lado direito da formação. Ele pode ser feito de diversas maneiras, os mais comuns são: Saque por baixo e o saque por cima, os próprios nomes já automaticamente explica, o saque por cima é feito por cima da cabeça e uma palmada na bola. Já o saque por baixo ocorre com um efeito do movimento do pêndulo e ao invés de ser acima da cabeça, é abaixo do nível da cintura, mas fique atento, pois saque por baixo não é usado em competições profissionais.

