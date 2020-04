Na noite da última segunda-feira, 06, o Comando do 7º Batalhão de Polícia Militar (7ºBPM) emitiu uma Nota de Utilidade Pública dirigida a todos os comerciantes do município de Lagarto.

No texto, o 7ºBPM afirma que são falsos os boatos relacionados a uma autorização para o funcionamento dos estabelecimentos comerciais não essenciais durante o expediente bancário em Lagarto.

“Qualquer estabelecimento, com exceção dos permitidos pelo decreto, que estiver aberto, independente das razões alegadas, serão fechados e seus respectivos representantes, responsabilidades, consoante a legislação vigente”, alertou o 7ºBPM.

Cabe destacar que desde a emissão do decreto estadual para o fechamento dos estabelecimentos não essenciais, policiais do 7ºBPM têm realizado sucessivas diligências para encerrar eventos e fechar estabelecimentos. O último fechamento ocorreu no povoado Colônia Treze, na zona rural de Lagarto.