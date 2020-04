Na noite da última segunda-feira, 6, policiais do 7º Batalhão de Polícia Militar (7ºBPM) efetuaram a apreensão de um menor infrator depois deste ter atropelado um policial militar com uma motocicleta que possuía restrição de roubo e furto. O caso ocorreu no município de Lagarto.

De acordo com o 7ºBPM, o caso teve início quando policiais que reforçavam o policiamento no município flagraram dois menores de idade circulando em uma CG vermelha e suspeitaram que estes estavam cometendo assaltos. Diante disso, foi realizada uma abordagem.

“Ao realizar a abordagem o condutor da motocicleta atropelou um dos militares, empreendendo fuga. O suspeito que estava na garupa foi derrubado da moto e preso, entregando o seu comparsa. O 2° suspeito foi identificado e apreendido por volta das 19 horas, com uma moto com restrição de roubo”, relatou o 7ºBPM.

“Por surpresa dos militares, o suspeito que conduzia a motocicleta foi apreendido há 10 dias, suspeito de prática de assalto. Na ocasião foi apreendido um revólver cal. .32, em sua cintura”, ressaltou a Polícia Militar que encaminhou o caso para a Delegacia Regional de Lagarto.