A Prefeitura Municipal de Riachão do Dantas segue orientações do Ministério da Saúde e vem atingindo metas na Campanha Nacional de Vacinação Contra Gripe. Do início da campanha até agora, a Secretaria de Saúde do município já imunizou 95,21% dos idosos e 63,78 % dos profissionais de saúde.

As imunizações foram feitas com segurança para evitar aglomerações dos idosos que são considerados grupo de risco para o novo Coronavírus (Covid-19). Pensando nisso, a equipe de Saúde da Família (ESF) foram vacinar os idosos em casa, com equipamentos e seguindo as medidas de prevenção.

Aos que são do grupo prioritário dessa primeira etapa da vacinação como os idosos e profissionais da saúde devem estar munidos da carteira de vacinação e identidade.