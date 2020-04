A Prefeitura Municipal de Riachão do Dantas divulgou, na última segunda-feira, 6, que mais de 95% dos idosos que fazem parte do grupo de risco do município já foram vacinados. A ação faz parte da Campanha Nacional contra a Gripe, lançada pelo Ministério da Saúde.

Essa é a segunda semana da campanha de vacinação no Brasil e em Riachão. Ainda de acordo com a Prefeitura, o objetivo do município está próximo de ser alcançado, pois já foram vacinados 95,21%de seus idosos e 63, 78% dos profissionais da saúde.