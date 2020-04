O Confiança aparece na 27ª posição do ranking de público nos estádios do país, entre times das séries A, B e C em 2020. A tabela considera todos os jogos em todos os campeonatos de equipes das três divisões principais.

Apesar disso, por estar desatualizado, o ranking contabilizou apenas cerca da metade das partidas disputadas pela equipe proletária neste ano, ou seja, oito entre 15 jogos até aqui. O que rendeu uma média.

Ao todo, são 60 clubes que aparecem no ranking, ou seja, o azulino aparece pouco antes do meio da tabela e à frente de clubes mais tradicionais como Goiás, Ponte Preta-SP e Paraná.

Em oito jogos, a equipe sergipana tem uma média de 3.933 pagantes por jogo, o que resulta em uma média de ocupação de 28% do estádio e uma renda bruta de R$ 423.918.

Quem aparece na liderança do ranking é o Flamengo, com uma média de 49.116 pagantes, seguido pelo Corinthians com 30.072. Em terceiro aparece o São Paulo com 27.523, depois o Palmeiras com 21.879 e, na quinta posição, o Fortaleza, que é o time nordestino mais bem posicionado no ranking, com uma média de 21.032 pagantes.