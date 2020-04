A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Simão Dias confirmou o primeiro caso do novo coronavírus no município. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde (SES), trata-se de uma mulher de 47 anos que está internada em um hospital da rede pública.

Ainda de acordo com as informações da SMS, existem dois casos suspeitos, 107 em monitoramento e dois descartados.

As informações estão contidas no Boletim Epidemiológico 05/2020 SMS, de 7 de abril de 2020, com atualizações de dados com números de casos notificados, confirmados, monitorados e descartados de doenças de transmissão respiratória e exantemáticas de usuários residentes no município de Simão Dias.

Além disso, ainda na manhã desta terça-feira, 7, a SES confirmou outros três casos no estado, todos de Aracaju. Com isso, sobe para 36 o número de casos confirmados em Sergipe, sendo 30 em Aracaju, dois em Propriá, um em Capela, um em Itabaiana, um em Nossa Senhora da Glória e um em Simão Dias.