Na madrugada desta terça-feira, 7, um homem identificado por Alan foi assassinado por disparos de arma de fogo no povoado Colônia Treze, na zona rural de Lagarto.

De acordo com informações colhidas pelo Portal Lagartense junto ao Comandante do 7º Batalhão de Polícia Militar (7ºBPM), Tenente-Coronel Arthur Ervilha, a vítima foi morta durante uma tentativa de assalto, já que a mesma havia acabado de vender um cavalo.

“Segundo informações do sobrinho da vítima, ele [Alan] teria vendido um cavalo e estaria com a quantia de R$ 7.000,00 na casa. Sabendo da existência dessa quantia, a pessoa foi até a residência dele e o homicídio foi em razão disso aí”, relatou o comandante do 7ºBPM.

Diante dos fatos, o Instituto Médico Legal foi acionado para recolher o corpo.