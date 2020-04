Na manhã desta terça-feira, 7, foi confirmada a morte de um jovem de 26 anos em decorrência do novo coronavírus (Covid-19), em Adustina-BA. O município está localizado há 65 km de Lagarto.

A morte foi confirmada pelo prefeito do Município, Paulo Sérgio, que nas redes sociais lamentou o ocorrido afirmando que a gestão continuará trabalhando para combater a propagação do vírus.

Cabe destacar que o jovem de 26 anos testou positivo para Covid-19 no último sábado, 4. Ele estava internado no Hospital Couto Maia, em Salvador, quando foi transferido de Adustina no meio da semana após apresentar sintomas de maior gravidade.

Além disso informações ainda dão conta que o cidadão teria vindo de São Paulo para visitar familiares em Adustina. Seu desembarque em território baiano ocorreu há 15 dias e nesse período, ele teria realizado algumas visitas aos municípios sergipanos de Simão Dias e Lagarto.

De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde da Bahia a morte do jovem de 26 anos foi o 12º óbito por Covid-19 registrado.